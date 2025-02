Dončičius prakalbo apie jausmus rungtynėse prieš „Mavericks“: „Kai kada jaučiausi taip, lyg pats nesuprasčiau, ką darau“

Praėjus vos 23 dienoms po to, kai pasaulį sudrebino netikėtas „Mavericks“ sprendimas jį iškeisti, L.Dončičius atsidūrė su Los Andželo „Lakers“ apranga aikštėje prieš tą pačią „Mavericks“ ekipą.

„Jaučiau daugybę emocijų. Net negaliu paaiškinti. Tai buvo kitokios rungtynės. Kartais net nežinojau, ką darau. Tiesiog džiaugiuosi, kad viskas baigėsi“, – sakė L.Dončičius.

LUKA DONCIC HITS THE THREE OVER 2 DEFENDERS AND STARES DOWN THE MAVS BENCH pic.twitter.com/RhwzYwmePD