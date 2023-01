Dončičius atskleidė mėgstamiausias Eurolygos komandas: palaikys „Žalgirio“ priešininkus

Po rungtynių spaudos konferencijoje paklaustas, ar žiūrėdamas Eurolygos rungtynes mokosi, L. Dončičius atsakė, kad tai jam labiau mėgstamas užsiėmimas, o ne mokymasis. Taip pat slovėnas atskleidė ir dvi komandas, kurias palaiko labiausiai.

„Nemanau, kad mokausi, tiesiog žiūriu rungtynes. Dažniausiai Madrido „Real“ ir Belgrado „Crvena Zvezda“, – sakė krepšininkas.

Luka Doncic on watching EuroLeague: "I don't know if I'm learning. I just watch games. Mostly Real Madrid and Red Star. ... I always say it's way different rules. A lot of times you can't play same way in EuroLeague as NBA. I'm just enjoying watching it." pic.twitter.com/r5fzSresh2