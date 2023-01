Dončičius tyliai išsprendė teisinį konfliktą su savo mama

Praeitų metų rudenį Luka Dončičius pateikė peticiją, kuria siekė panaikinti prekės ženklą „Luka Dončič 7“. Jį nuo 2020 m. valdė jo mama Mirjan Poterbin.

Su daug mažesniu žiniasklaidos dėmesiu, nei buvo pranešta apie nesutarimus, L. Dončičius ir jo mama tyliai išsisprendė teisinį konfliktą.

Remiantis viešais bylos įrašais Jungtinių Valstijų patentų ir prekės ženklų biuro svetainėje, L. Dončičius gruodžio 5 d. nutraukė peticiją, kurią jis buvo pateikęs rugsėjo 6 d. Po teisinio ginčo M. Poterbin tebevaldo senąjį prekės ženklą.

Byloje krepšininkui ir M. Poterbin atstovavę advokatai į žiniasklaidos prašymus pakomentuoti situaciją neatsakė, skelbia „The Dallas Morning News“.

