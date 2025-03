Domantas Sabonis patyrė traumą: žaidė nepilnas dvi minutes, jį sėkmingai pavadavo Jonas Valančiūnas

Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas aikštėje praleido nepilnas dvi minutes ir buvo pakeistas po to, kai greitoje atakoje vienas pirmųjų atsidūrė prie varžovų krepšio, tačiau tuomet pradėjo šlubčioti ir apie traumą iškėlęs ranką pranešė treneriams.

Dougas Christie lietuvio sveikata neberizikavo ir po keitimo jis į aikštelę daugiau nebegrįžo.

Sabonis left the game one minute in after this. Dallas plays Sacramento on Monday, and the Kings are currently only one game behind the Mavs in the standings. pic.twitter.com/bZ6VFIl5pa https://t.co/HT1GYDJIyr

REKLAMA