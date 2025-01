Galingą dvigubą dublį surinkęs Domantas Sabonis vedė „Kings“ į pergalę prieš kovingąją „Rockets“

Atgimimo sezoną žaidžianti „Rockets“ Vakarų konferencijoje užima antrąją vietą, o į šias rungtynes atėjo su 5 iš eilės laimėtų rungtynių serija.

Nors „Rockets“ vertėsi be savo pagrindinio įžaidėjo Fredo VanVleeto, tačiau jo vietą pilnai užpildė trys krepšininkai, kurie pelnė daugiau nei po 20 taškų.

Visus keturis kėlinius abi ekipos kovėsi taškas į tašką, o trečiojo ketvirčio viduryje Dougo Christie ekipa trumpai pirmavo dviženkliu taškų skaičiumi 79:63, tačiau netrukus kovingieji svečiai ir vėl grįžo į rungtynes.

Sabonis is up to 12 PTS in the 2Q alone with this triple 👀



Kings leading as the first half winds down on TNT! pic.twitter.com/mHfuO58D7z