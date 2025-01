Produktyviai minutes išnaudojęs Valančiūnas nedaug ką galėjo padaryti prieš galingą Bookerio ir Duranto duetą

Eilinį kartą nuo suolo kilęs Lietuvos rinktinės kapitonas inicijavo savo ekipos spurtus ir nors težaidė 15 minučių, po rungtynių turėjo vieną didžiausių +/- naudingumo balą (+9). Iš viso į varžovų krepšį JV įmetė 11 taškų (4/6 dvit.,3/4 baud.), o taip pat atkovojo 8 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, sykį blokavo varžovų metimą, tačiau 3 kartus prasižengė.

Pergalę svečiams nukalė geras tritaškių pataikymas, o „saulių“ gretose Devinas Bookeris trečias rungtynes iš eilės pelnė daugiau nei 30 taškų.

Iš toli Arizonos valstijos krepšininkai atakavo 47 proc. taiklumu (16/33 trit.), tuo tarpu JAV sostinės ekipa iš šios zonos atakavo dažniau, tačiau pataikė vos 31 proc. tritaškių (13/41 trit.).

Devin Booker scores from all levels 😮‍💨



He's got 27 PTS through 3Q as the Suns lead it in Washington! pic.twitter.com/haes8YzlVD