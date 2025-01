Neįtikėtina: 188 cm Ja Morantas įdėjo iš viršaus per 221 cm Victorą Wembanyamą

Nors taškai po šio epizodo nebuvo įskaityti, kadangi jis įvyko po teisėjų švilpuko, tačiau internautai masiškai ėmė dalintis šiuo epizodu ir jau vadina metų dėjimu.

Prancūzas užtikrintai pirmauja lygoje pagal blokuotus metimus (4 blk.), tačiau ketvirtojo kėlinio gale liko bejėgis prieš J. Moranto atletiškumą, o po dvikovos pasisakė ir pats dėjimo autorius.

„Brolau, esu įdėjęs per daugelį žmonių, o tu taip pat nebūsi išimtis, – po rungtynių daug ovacijų sukėlusį momentą pakomentavo Morantas. – Jei būsi prie lanko aš pabandysiu ištestuoti tave, jei tokia situacija atsiras“.

Jis taip pat pridėjo, kad verždamasis link krepšio niekada negirdi teisėjų švilpukų.

Iki tol W. Wembanyamai rungtynės klostėsi fantastiškai ir jis buvo blokavęs net 8 metimus, o taip pat šiame mače pelnė 13 taškų ir atkovojo 12 kamuolių.

Tai taip pat nebuvo vienintelis rungtynių dėjimas per lygos blokų karalių. Dar pirmajame kėlinyje tą patį padarė „grizlių“ naujokas Zachas Edey, o šis 224 cm aukštaūgio dėjimas arti krepšio buvo įskaitytas.

Pastaraisiais sezonais traumų kamuojamas ir dėl to NBA atkrintamąsias turėjęs praleisti Ja Morantas prieš sezoną sakė ribosiantis savo dėjimų skaičių dėl noro išlikti sveikam ir sužaisti kuo daugiau rungtynių.

Toks krepšininko posakis sukėlė šypseną kitam lygos įžaidėjui Trae Youngui, kuris po dvikovos pakomentavo šį J. Moranto dėjimą socialinėje erdvėje.

„Jūs visi patikėjote, kai Ja jums pasakė, jog jis daugiau nebedėlios į krepšį“, – šypsenos neslėpė Atlantos „Hawks“ žvaigždė.

Y’all really believed Ja when he said he wasn’t dunking anymore 😏🤣