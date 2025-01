Kovingumo užkratą paskleidęs Arnas Butkevičius: „Buvo daugiau komandinio žaidimo apraiškų“

Mačą kauniečiai pradėjo be Lonnie Walkerio startinėje sudėtyje ir iškart spurtavo 8:0, o toks startas priminė sezono pradžią, kai pirmais smuikais griežė Dovydas Giedraitis. Būtent jis rungtynes šiandien atidarė tolimu metimu, o netrukus savąjį tritaškį pridėjo sezono pradžios lyderis Sylvainas Francisco, o vėliau ir A. Butkevičius.

„Puikiai jaučiamės išlipę iš tos duobės, kurią turėjome ir nemažai pozityvo galima įžvelgti šiose rungtynėse, kadangi sugrįžo atrodo prie savo gynybos ir prie savo stiprybės, kas mus vežė pirmoje sezono pusėje, jo pradžioje, – trenerio Andrea Trinchieri pakeitimais po rungtynių rūbinėje džiaugėsi A. Butkevičius. – Šiandien buvo daugiau komandinio žaidimo apraiškų, ko pasigesdavome irgi pastaruoju metu, tai tokie du kertiniai dalykai, kuriuos išskirčiau šiandien ir tikiuosi, kad tai bus atspirties taškas ir mes toliau šiuos dalykus tęsime“.

Rungtynių pabaigoje gražų bloką „Virtus“ gynėjui išrašė ir kauniečių vijurkas Sylvainas Francisco, o šis epizodas puikiai iliustravo visos komandos pasiaukojantį darbą gynyboje.

„Aktyvios rankos ir energija buvo kertinis dalykas. Tikrai akcentavome per treniruotes, kad buvome šiek tiek pametę gynybos pagrindus, mūsų pagalbas, nesvarbu, ar tai būtų žaidėjas su kamuoliu, ar žaidėjas, kuris stato užtvarą. Reikalingos visų penkių žaidėjų pagalbos ir nepaisant, kad esi kažkiek toliau nuo visų įvykių, kas vyksta su kamuoliu, bet vis tiek turi galimybę padėti komandos draugui, padaryti jam darbą lengvesnį, – po dvikovos kertinius gynybos akcentus dėliojo A. Butkevičius.

Buvo arti naudingiausių Eurolygos rungtynių

Jau per pirmą ketvirtį gynyboje darbo ėmęsis A. Butkevičius sėkmingai provokavo varžovų pražangas puolime, perėmė kamuolį iš buvusio komandos draugo Achille Polonaros, taip pat po krepšiu asistavo Laurynui Biručiui.

Kauniečių variklis jau per pirmas 6 rungtynių minutes buvo surinkęs 12 naudingumo balų, tad šįkart būtent A. Butkevičius sulaužė nusistovėjusią komandos rotaciją, kai daugiau laiko už jį aikštelėje praleisdavo Lonnie Walkeris.

Solidus darbas abejose aikštės pusėse neliko nepastebėtas ir trenerio A. Trinchieri, kuris juodadarbiui pirmoje dvikovos dalyje leido žaisti net 18 minučių.

Iki šiol geriausias rungtynes jis buvo sužaidęs 2023-ųjų kovą, kai dvikovoje su „Valencia“ surinko 21 naudingumo balą (11 tšk, 4 atk. kam, 3 rez. perdav, 4 per. kam), o pirmą mačo pusę su „Virtus“ baigė jau turėdamas – 15.

Antrajame ketvirtyje klaipėdietis savo naudingumo kraitį papildė dar vienu tolimu metimu, vertu trijų naudingumo balų, o užfiksuoti asmeninį rekordą sutrukdė tik pražangos prieš pavojingiausią varžovų žaidėją puolime Isaia Cordinier.

„Mačiau gerą darbą, gerą agresiją. Tai – dalis sportinio pykčio. Tai šiandien mus užkūrė, davė gerą toną nuo mačo pradžios. Pirmosiomis minutėmis galime parodyti, ko mes tikimės iš šių rungtynių, o nuo suolo kylantis žaidėjas negali atsinešti mažesnės energijos“, – sėkmingą rungtynių pradžios receptą atskleidė jis.

Turnover, huge block and a 3-point shot - just in 23 seconds by Arnas Butkevicius. 😤🎯 pic.twitter.com/1tSMOsfgps — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) January 15, 2025

Iš viso trečiadienio vakarą atakuojantis gynėjas žaidė 31 minutę, per kurias įmetė 11 taškų (0/1 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 5 kamuolius, perėmė 3 ir blokavo vieną varžovų metimą.

Kas nepasisekė žalgiriečiams, kad dvikovos gale Bolonijos ekipa alsavo aikštelės šeimininkams į nugaras ir buvo visai netoli penktosios pergalės paeiliui?

„Antroje pusėje kažkiek strigome tame puolime, svarbiausia, kad ir jie per daug neįsivažiavo. Trečiajame kėlinyje buvo toks klampus žaidimas iš abiejų pusių, bet nereikia norėti, čia Eurolyga ir kažkiek bandant išlaikyti tą persvarą visą laiką tu prarandi kažkiek savo ritmą, nes nenori skubėti ir įsiveli vėl į statiškesnį žaidimą. Bet nepaisant to, kaip anksčiau strigdavome ir tą energiją tokią prastesnę nusinešdavome į gynybą, kur tą gynybą prarasdavome irgi, varžovai pradėdavo mus draskyti daug lengviau, tai šiandien to nebuvo ir išlaikę savo šaltą progą užbaigėme rungtynes“, – sakė A. Butkevičius.

Pasak A. Butkevičiaus, geresnį komandos žaidimą lėmė ir komandos viduje įvykęs pokalbis tarp žaidėjų.

„Nebuvo kivirčų ar aštrių pasisakymų, tiesiog visi ieškome sprendimo būdų. Rūbinė yra puiki, nuostabūs žaidėjai ir asmenybės. Jokių problemų su tuo. Tiesiog turėjome daugiau problemų dėl to, kas vyksta aikštėje ir jas bandome spręsti kartu. Nesinori išnešti pokalbių, nes tokie dalykai turi likti rūbinėje. Iš interviu galima suprasti akcentus – energija ir grįžimas prie savo žaidimo šaknų“, – gerą rūbinės atmosferą net ir sunkiu komandai metu akcentavo jis.

„Virtus“ šiame susitikime padėjo palaužti ir tolimi tritaškiai metimai, kurių pats A. Butkevičius pataikė tris. Neatsiliko ir likusi komanda, pridėjusi dar 12 tolimų metimų (15/35 trit.).

Tai taip pat buvo vienas iš nedaugelio mačų, kai kauniečiai tritaškių per jas išmetė daugiau nei dvitaškių (12/22 dvit.).

„Kartais tai padiktuoja ir varžovai, nors toks akcentas buvo nuo pradžių – mes norėjome būti nemažai tritaškių metanti komanda. Ir čia turime susikūrę gerą sistemą, kaip po pramestų metimų mes galime atkovoti daug kamuolių puolime, ką mes ir turime daryti. Čia tas dalykas neatsirado iš niekur ir jis buvo tiesiog kiek užmirštas“, – tolimų metimų svarbą akcentavo vienas naudingiausių rungtynių žaidėjų.

Žavėjosi S. Franciso pasiaukojimu gynyboje

Kiek nuo širdies nuriedėjo akmuo, kai pavyko nutraukti keturių pralaimėjimų atkarpą?

Žiauriai. Jautėsi spaudimas, nusivylimas mūsų žaidimu. Sprendimuose, ties kuriais buvome ganėtinai stabilūs sezono pradžioje, mes išsiderinome taip, kad pradėjome klysti ties elementariais sprendimais ir elementariose situacijose. Džiaugiamės pergale, kuri kažkiek nuėmė naštą nuo pečių. Iš kitos pusės – džiaugiamės, kad ją iškovojome gynybiniu stiliumi.

S. Francisco pasižymėjo puikiu bloku prieš Mattą Morganą, o dar neseniai tokiu epizodu buvo pavaišinęs ir Aleksandrą Kovliarą. Kaip jums šie „Žalgirio“ įžaidėjo momentai?

Tai parodo, kad nė vienas iš mūsų negali to paties padaryti. Visi kritimai ant kamuolio, visi mažesnių žaidėjų indėliai, kai situacijos atrodo stebuklingai ir neįtikėtinai. Tai pavyzdys kiekvienam žaidėjui, kaip reikia darbuotis gynyboje. Labai smagu už Sylvainą. Jis – mūsų varikliukas. Mūsų žaidimas nemaža dalimi priklausomas nuo jo.

Svarbiausia, kad jis šiandien jautė ritmą, jautė kada gali nusimesti kamuolį ir įtraukti į žaidimą komandos draugus, o ne viską per daug pasiimti ant savo pečių. Mes, kiti žaidėjai, galime padėti savo lyderiams gerais savo sprendimais, geru kamuoliu judėjimu. Džiaugiamės, kai jie mumis pasitiki, nes tuomet energija tampa visai kita tiek puolime, tiek gynyboje. Traumos persekioja visas komandas, tad džiaugiamės, kad pas mus šį sezoną nieko rimto nebuvo.

Šiandien galbūt pirmą kartą šiame sezone A.Trinchieri panaudojo tiek mažai žaidėjų pirmajame kėlinyje. Jei įprastai išmėgindavo 11-12, tai šįkart žaidė su 9-iais. Ar jaučiatės patogiai, kai rotacija nebūna tokia plati?

Kaip žaidėjas, tu visada nori būti aikštelėje. Galime kalbėti, kad galėtume išbūti 30 minučių. Tai – ne visai tiesa. Tokie dalykai ne visada gali padėti komandai. Manau, kad treneris mato kada žaidėjas yra ritme, kada yra pavargęs. Jis turi atlikti keitimus. Kitas dalykas – yra žiūrėjimas į ilgesnę sezono imtį, bandymas sumažinti galimą nuovargį ateityje. Grafikas yra intensyvus ir visi šie dalykai susideda.

Ar emocijas norisi išlaikyti ir persinešti į mačą Stambule, kuris jau po dviejų dienų. Ar tiesiog derėtų viską pamiršti ir žiūrėti į priekį?

Nežinau, kiekvienam turbūt individualiai. Svarbiausia, kad kitame mače rodytume tą pačią energiją, o poilsio dienomis galbūt galime pailsėti.