Lemiamu metu varžovų šturmą atlaikęs „Žalgiris“ Eurolygoje išlipo iš pralaimėjimų liūno

Kauniečiai laiko poilsiui neturės, nes jau penktadienį laukia išvyka į Stambulą ir rungtynės su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama „Fenerbahče“.

O šio vakaro mačą „Žalgiris“ pradėjo puikiai, kai tiesiog Kaune lijo tritaškiais. Žalgiriečiai tolimus metimus pataikė vieną po kito ir ėmė bėgti. Per pirmąjį kėlinį kauniečiai įmėtė 6 tritaškius iš 8 ir pirmavo 25:13.

Antrojo kėlinio pradžia buvo panaši, bet tada prabudo svečiai iš Italijos. „Virtus“ ėmė geriau gintis, tritaškiai žalgiriečiams taip nekrito ir varžovai priartėjo.

Kėlinio pabaigoje skirtumas galiausiai sumažėjo iki vienženklio (32:41).

