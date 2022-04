Dolgopolovas kirto Rusijos tenisininkui Rubliovui: „Įvesk į „google“ paiešką žodį „Buča“

Nepatenkintas tuo buvo ir Andrejus Rubliovas, pareiškęs, kad britai taip diskriminuoja žaidėjus. Jis dar pareiškė, jog nesidomi politika ir kad Vimbldono organizatoriai vietoj diskvalifikacijų rusams ir baltarusiams geriau atiduotų prizinį fondą nuo karo nukentėjusiems asmenims.

Po A. Rubliovo pareiškimų pratrūko pernai karjerą baigęs garsus Ukrainos tenisininkas Aleksandras Dolgopolovas. Jis rusą išvadino melagiu ir veidmainiu.

„Rubliovo pareiškimas yra geriausias įrodymas, jog britai priėmė teisingą sprendimą. Šitas pareiškimas atlieka tą pačią funkciją, kokią Putino režimas ir jo propaganda atlieka kiekvieną dieną – meluoja. „Aš nieko nežinau, aš neskaitau naujienų, nieko neseku ir nesidomiu ta sritimi“. Tai – melas. Rubliovas likus 10 dienų iki karo žaidė dvejetus kartu su ukrainiečiu, jis pirmosiomis karo dienomis ant kameros parašė „karui – ne“. Jis tikrai žino, kas vyksta. Mes nesupratome, ką jis turėjo omenyje ta žinute. Ar jis čia siūlė Ukrainai pasiduoti? Laukėme jo platesnio komentaro, bet jo taip ir nebuvo.

