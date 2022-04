Džokovičius sukritikavo Vimbledono organizatorių sprendimą dėl rusų atletų: „Tai yra beprotybė“

Oficialiame trečiadienį išplatintame pranešime yra smerkiami nelegalūs Rusijos veiksmai ir teigiama, kad organizatoriai supranta savo vaidmenį platesniame kontekste, siekiant kuo labiau apriboti Rusijos įtaką pasaulyje.

Vis dėlto toks sprendimas patiko ne visiems. Štai viena didžiausių teniso žvaigždžių serbas Novakas Džokovičius teigė nesuprantantis tokio sprendimo.

„Aš visuomet smerkiu karą ir esu prieš jį, niekada jo neremsiu, tą aš puikiai suprantu būdamas karo vaiku.

Bet sunkiai suprantu tokį Vimblodono organizatorių sprendimą. Manau, kad tai yra beprotybė. Kai politika kišasi į sportą – rezultatas nėra geras“, – sakė tenisininkas.

Vimbldonas tapo pirmuoju teniso turnyru, kuriame buvo uždrausta varžytis Rusijos ir Baltarusijos sportinkams.

Toks sprendimas neleis 2-ajai pasaulio raketei Daniilui Medvedevui ir 8-ajai Andrejui Rubliovui varžytis Vimbldono vyrų, o Anastasijai Pavliušenkovai (WTA-15), Darijai Kasatkinai (WTA-26) ir Veronikai Kudremetovai (WTA-29) – Vimbldono moterų turnyruose.

Iš Baltarusijos Vimbldone negalės dalyvauti Viktorija Azarenka (WTA-18).

Vimbldono turnyras turnyrėtų prasidėti birželio 27-ą dieną.

Statement regarding Russian and Belarusian individuals at The Championships 2022.