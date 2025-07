Djokovičius triumfavo po sudėtingos kovos su de Minauru ir su nauju rekordu žengė į Vimbldono ketvirtfinalį

Serbas jau pačioje mačo pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją, o antrajame geime nerealizavo „break pointo“. Vėliau A. de Minauras laimėjo dar dvi serbo padavimų serijas, spurtavo 4:0 ir setą užbaigė susikrovęs triuškinantį pranašumą.

Antrojo seto pradžioje tenisininkai apsikeitė laimėtomis varžovo padavimų serijomis. A. de Minauras tai padarė beprotiškame 21-ą minutę trukusiame geime. Vėliau serbas dar kartą išbarstė persvarą (3:1, 3:3). Septintajame geime serbas vėl išsiveržė į priekį ir šį kartą pranašumą išlaikė, nors dešimtajame geime suteikė australui du „break pointus“.

Abu tenisininkai trečiojo seto pradžioje švaistė „break pointus“. Vėliau ilgą laiką vyko lygi kova, kol devintajame geime N. Djokovičius pasinaudojo proga laimėti varžovo padavimų seriją. Australas vėliau neišsigelbėjo.

Ketvirtasis setas serbui prasidėjo prastai (0:3, 1:4). A. de Minauras šeštajame geime dar turėjo „break pointą“ ir galėjo susikrauti triuškinančią persvarą, bet N. Djokovičius atsilaikė, o septintajame geime dar laimėjo varžovo padavimų seriją. Tada psichologinis pranašumas jau buvo serbo pusėje. Devintajame geime N. Djokovičius laimėjo dar vieną australo padavimų seriją ir netrukus įtvirtino pergalę.

Šis mačas taip pat pasižymėjo ilgiausiu šių metų turnyro tašku. Serbas ir australas atliko 34 smūgius, kol išsiaiškino, kas pelnys tašką.

N. Djokovičius 63-ią kartą karjeroje pateko į „Didžiojo kirčio“ vyrų vienetų turnyro ketvirtfinalį. Taip serbas dar labiau pagerino sau priklausantį visų laikų rekordą.

7 kartus Vimbldono čempionu tapęs serbas vis dar bando pakartoti visų laikų rekordą, priklausantį Rogeriui Federeriui (8 titulai). N. Djokovičius tuo pačiu siekia 25-ojo „Didžiojo kirčio“ vienetų titulo per karjerą. Visus žaidėjus vyrų teniso istorijoje serbas jau yra aplenkęs, o tarp moterų 24 titulais gali pasigirti vienintelė Margaret Court .

Simboliška, kad R. Federeris pirmadienį apsilankė centriniame Vimbldono korte ir stebėjo ilgamečio varžovo mačą.

Roger Federer on Centre Court. It just feels right 💚💜#Wimbledon pic.twitter.com/dDrrnYkj8n