„Tai akimirka, kurios niekada nepamiršiu“: Italijos teniso talentas nugalėjo 13 metų vyresnį Mariną Čiličių ir pirmą kartą žengė į „Didžiojo kirčio“ turnyro ketvirtfinalį

Ketvirtfinalyje F. Cobolli lauks arba jo vaikystės idealas serbas Novakas Djokovičius (ATP-6), arba Australijos tenisininkas Alexas De Minauras (ATP-11).

F. Cobolli akistatoje su M. Čiličiumi buvo ramus, tačiau pirmą kartą šiame turnyre pralaimėjo setą.

'It's a maiden major quarter-final for Flavio Cobolli" 🥹



Italian Cobolli defeats Marin Cilic to reach the Last 8 of #Wimbledon for the first time, doing so by winning 6-4, 6-4, 6-7(4), 7-6(3) 💥



Just look at what it means to him and his family ♥️ pic.twitter.com/LVLb9moNKI