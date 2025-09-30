Dirkščio atsakas: „Šiai kovai paaukojau visą vasarą, atsisakau naktinių klubų, renginių ir pramogų“

N. Kanišauskas po kovos atvirai suabejojo, ar D. Dirkstys šioje kovoje buvo „švarus“.
„Viliuosi ateityje sulaukti revanšo, kuriame abu praeisime antidopingo kontrolę – nesvarbu, kokiame svoryje būtume. Kas suprato, kas įvyko – tas suprato. Kas ne – jų nuomonės nepakeisiu. Ačiū“, – rašė N. Kanišauskas.
Netrukus pasipylė internautų komentarai apie tai, kad D. Dirkstys soliarume neva „slėpė spuogus“, kurie tariamai atsirado dėl steroidų vartojimo.
N. Kanišauskui palaikymą išreiškė ir UFC žvaigždė Volkanas Oezdemiras: „Aš su tavimi, Nagli“.
N. Kanišauskas su V. Oezdemiru treniruojasi tame pačiame švedų „Allstars“ klube. V. Oezdemiras šiuo metu UFC pussunkio svorio kategorijos kovotojų reitinge yra 9-as, o 2018 m. jis netgi kovėsi dėl pasaulio čempiono diržo su legendiniu Danieliu Cormier. Tarp V. Oezdemiro nugalėtų varžovų – tokios žvaigždės kaip Aleksandras Rakičius, Johnny Walkeris, Ovince‘as Saint Preux, Paulas Craigas ir kiti.
Tuo tarpu D. Dirkstys kritikams pateikė atsaką ir papasakojo, kaip ruošėsi kovai.
„Šiai kovai paaukojau visą vasarą: 2-3 treniruotės per dieną, griežtas mitybos režimas, miego disciplina, nė karto naktiniame klube, maksimali koncentracija į kiekvieną detalę, atsisakymas renginių ir pramogų – viskas dėl poilsio ir pasiruošimo kitai treniruotei. Tai nebuvo tik treniruočių stovykla – tai buvo gyvenimo būdas. Viskas dėl vieno tikslo – dominuoti kovoje be jokių kompromisų“, – rašė D. Dirkstys.
