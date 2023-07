Didžiosios Britanijos GP: svarbi Verstappeno pergalė ir nuostabus „McLaren“ pasirodymas

Po dar vieno sėkmingo pasirodymo šeštąją pergalę iš eilės nukovė olandas Maxas Verstappenas („RedBull“). Ši pergalė „RedBull“ komandai buvo pirmoji nuo 2012 m.

Antrąją ir trečiąją vietas užėmė du britų vairuotojai. Lenktynių pradžioje trumpam į priekį išsiveržęs Lando Norrisas („McLaren“) išlaikė antrąją vietą, o Lewisas Hamiltonas („Mercedes“) užėmė 3-ią vietą, nors startavo iš 7-os. L. Norisas taip pat buvo išrinktas ir dienos vairuotoju.

Ketvirtoje vietoje liko šio sezono naujokas, taip pat „McLaren“ vairuojantis, australas Oscaras Piastri, startavęs iš 3 pozicijos.

Itin nesėkmingos šios lenktynės buvo „Alpine“ komandai, kurios abu pilotai lenktynių nebaigė dėl bolidų gedimų. Iš lenktynių pasitraukė ir „Haas“ pilotas Kevinas Magnussenas, kurio bolidas trasoje užsidegė. Pastarasis problemų turėjo ir vakar, kvalifikacijos metu.

Esteban Ocon's race only lasts 10 laps - he retires in the pits 😩#BritishGP #F1 pic.twitter.com/d109pEWy7l — Formula 1 (@F1) July 9, 2023

Taip pat nesėkmingas buvo ir Lance‘o Strollo pasirodymas („Aston Martin“). Šis iš kovos dėl taškų pasitraukė dėl incidento su „Alpine“ pilotu Pierre‘u Gasly, kai gavo 5 sekundžių nuobaudą.

Visi Silverstono GP rezultatai: