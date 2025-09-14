Didžioji Europos čempionato intriga: finalinės kovos – jau šį vakarą

Šiandien, penktadienį, stebėkite:
16.50 val. per TV6 – GRAIKIJA – SUOMIJA;
21.00 val. per TV3 – TURKIJA – VOKIETIJA.
Jau visai netrukus suomiai stos į kovą su graikais. Kaip pastebi sporto komentatorius Tautvydas Kubilius, pusfinalyje graikai tikrai nesublizgėjo, tad bus įdomu pasižiūrėti, kaip komandai seksis rungtynėse dėl trečiosios vietos.
„Graikai, nors ir visada yra arti elito, medalių neiškovojo jau labai seniai. Nei vienas šios kartos žaidėjas neturi jokio medalio su rinktine, tad motyvacijos turėtų užtekti. Suomiai čempionato metu ir taip kuria savo pasaką, tačiau vis tik bronza turėtų atitekti graikams, kurie turi būdų kaip pristabdyti Lauri Markkaneną. Suomijos rinktinės šansai pažaboti graikų lyderį yra tiesiog minimalūs“, – sako T. Kubilius, o kaip visgi pasisuks kova, pamatysime vakare.
Antrųjų rungtynių metu Turkija susitiks su Vokietija. Kaip teigia sporto komentatorius T. Kubilius, Vokietijos komandos branduolys jau nuo 2022 metų yra įrodęs, kad gali žaisti aukščiausiame lygyje.
„Pastaruoju metu vokiečiai aplink save kuria dominuojančios jėgos įspūdį. Tai – komanda, kuri nėra priklausoma nuo vieno žaidėjo ir turi daugybę skirtingų ginklų tiek puolime, tiek gynyboje. Nors turkai žaidžia fantastišką čempionatą, bet neryškiais favoritais vis tik laikyčiau vokiečius“, –sako sporto komentatorius.
Anot T. Kubiliaus, būtent tai, kad Vokietija nėra vieno žmogaus komanda, ir daro ją tokia pavojinga. „Šiuo metu Vokietija nėra tiek priklausoma nuo Denniso Schroderio kaip savo laiku nuo Dirko Nowitzkio. Tiesiog Schroderis turi gerokai daugiau pagalbos ir talento šalia savęs. Galima turbūt netgi kelti klausimą, ar Franzas Wagneris nėra šios komandos pagrindinis variklis“, – sako jis.
Pasitikite Europos krepšinio čempionato finalines kovas jau šiandien, kartu su TV3 žiniasklaidos grupe!
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!