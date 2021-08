Dešimtas Tokijuje likęs Mindaugas Maldonis: „Man tai reiškia labai daug, žiauriai daug“

„Ma tai reiškia labai daug, žiauriai daug reiškia. Sunkiai žodžiais apibūdinti. Galvoje buvo įvairių scenarijų, nuo aukščiausios iki žemiausios vietos. Buvo galima tikėtis visko, nes per daug kintamųjų, kad galėtum kažką spręsti prieš atvykstant“, – po finišo sakė jis.

Pusfinalyje 30-metis lietuvis savo atrankos plaukime liko paskutinis, aštuntas – trasoje jis užtruko 36,637 sek. ir nuo plaukimą laimėjusio vengro Sandoro Totkos atsiliko 1,523 sek. Trečiadienį ketvirtfinalyje M. Maldonis plaukė kur kas greičiau – tą patį atstumą nuplaukė per 35.466 sek. Tokio rezultato būtų užtekę, norint patekti į finalą.

Kiek vėliau jis varžėsi B finale ir kovojo dėl 9-16 vietų – galiausiai liko dešimtas.

„Gerai, kad buvo prieš vėją, man tai patiko. Pirmame starte buvo sunku judėti taip, kaip norėčiau. Anksčiau padarydavau startą prieš startą, būdavo žiauriai geras apšilimas. Čia to nedariau, dėl karščio ir šilumos tai būtų per daug rizikinga ir būtų galima nualinti organizmą. Nenoriu skųstis, nėra čia taip baisiai karšta, startuoti yra normalu. Bet per ilgas buvimas saulėje gali duoti minusą“, – pripažino jis.

M. Maldonis – vienintelis Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo sporto atstovas Tokijo žaidynėse. Tai buvo paskutinės olimpinės žaidynės, kuriose į programą buvo įtraukta ši rungtis.

„Tai labai smagi, galios ir greitumo reikalaujanti rungtis, kuri gaila, bet baigėsi. Sprinto šaknys mūsų šalyje yra gilios“, – pripažino M. Maldonis.