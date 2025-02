Rašoma, kad prekės ženklo paraiška buvo pateikta 2024 m. birželį., o oficialiai įregistruota tik 2025 m. vasarį.

Netrukus karą Ukrainoje pradėjusioje šalies agresorės teritorijoje turėtų būti galima įsigyti tekstilės gaminių, užuolaidų, virtuvinių rankšluosčių, patalynių ir net antklodžių naminiams gyvūnams.

Šis buvusio „Manchester United“ ir Madrido „Real“ žvaigždės žingsnis tapo staigmena daugeliui, nes anksčiau futbolininko pozicija karo atžvilgiu buvo griežtesnė ir jis reiškė paramą Ukrainai.

David Beckham’s DB Ventures registered his trademark in Russia despite sanctions.



The brand can now sell textiles, curtains, and pet blankets. A sharp contrast to his past support for Ukraine.



