Išgirdus, kokį produktą valgė Beckhamų sūnus, pasišlykštėjo: išdrįstų ne visi

25-erių Brooklynas, vyriausias Davido ir Victorios Beckhamų sūnus, socialiniuose tinkluose pasidalijo, kaip rūpinasi savo sveikata. Tiesa, ją pamatę, gerbėjai nesuprato, kas vyksta ir net sunerimo dėl vaikino sveikatos.

Savo „Instagram“ paskyroje, kurioje turi 16,5 mln. sekėjų, jis paviešino nuotrauką po relaksacinės terapijos – vakuuminio masažo, kuris turi šimtmečius siekiančias tradicijas.

Senovės kinų terapija – vakuuminis masažas

Brooklyno pasirinktas vakuuminis masažas yra senovės kinų terapijos technika, naudojama kaip alternatyva tradicinei medicinai. Procedūros metu ant odos dedamos siurbtukų formos taurės, iš kurių pašalinamas oras naudojant karštį arba vakuuminį įrenginį.

Šis metodas padeda sumažinti skausmą, uždegimus, gerina kraujotaką ir mažina stresą. Taurės dažniausiai gaminamos iš silikono, stiklo arba bambuko, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Vakuuminis masažas gali būti sausas arba drėgnas. Drėgno masažo metu daromos nedidelės įpjovos odoje, kad būtų pašalinamas kraujas, o sausas masažas, kurį pasirinko Brooklynas, atliekamas be to. Procedūros dažnai palieka raudonus apskritimus ant odos, kurie išnyksta per 10–30 dienų.

REKLAMA

Beckhamas terapiją atliko „Detox by Rebecca“ salone Beverly Hillse, Kalifornijoje, kuris, kaip teigiama, yra viena populiariausių vietų šiam ir kitiems gydymo metodams. Šiame SPA centre lankosi tokios garsenybės kaip Addison Rae, modelis Rosie Huntington-Whiteley, Brooklyno žmona Nicola Peltz bei jo buvusi draugė Chloe Grace Moretz.

Keisti mitybos eksperimentai

Vakuuminio masažo seansas nėra vienintelis netradicinis dalykas Brooklyno gyvenime.

REKLAMA

REKLAMA

Dalyvaudamas pokalbyje su Sethu Meyers, jis atviravo apie tai, kaip kartą valgė menkės spermą. Jis pabrėžė, kad tai jam buvo įdomus, nors ir keistas kulinarinis patyrimas. Pasak jo, šis patiekalas turi švelnią, kreminę tekstūrą ir yra saldaus skonio – kai kas lygina jį su kiaulės smegenimis.

Įdomu, kad eksperimentuoti su maistu mėgsta ne tik Brooklynas. Jo tėvas D. Beckhamas taip pat yra išbandęs šį patiekalą. Brooklynas taip pat pridūrė, kad dar norėtų išbandyti valgyti žalią vištieną – japonų delikatesą.