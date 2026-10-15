Danusevičius kukliai prisidėjo prie „Korfez“ pergalės prieš Prancūzijos klubą

Lietuvio ekipa namie 74:65 (17:18, 22:20, 17:10, 18:17) įveikė Šalono „Elan“ (1/1) klubą.
„Korfez“ varžovų netriuškino, tačiau visą ketvirtąjį kėlinį suko persvarą apie dviženklę ribą ir tvirtai kontroliavo situaciją.
Starto penkete pasirodęs P.Danusevičius per 15 minučių surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, bloką, pražangą ir vienintelį naudingumo balą.
21 tašką nugalėtojams surinko Johnny Davisas (8 atk. kam.), 13 – buvęs žalgirietis Mattas Mitchellas (4 rez. perd., 3 per. kam.), 12 – Oscaras Cluffas (15 atk. kam.).
Svečių gretose vieninteliu dviženklininku tapo 13 taškų pelnęs Clarence’as Nadolny.
Po savaitės „Korfez“ savo tvirtovėje priims Mančesterio „Basketball“ (0/1).
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