Danielis Stahlis pasisakė apie Mykolo Aleknos sportinę formą: pasakė, prie ko artėja lietuvis

Antras su 67,61 m rezultatu buvo praėjusių metų „Deimantinės lygos“ čempionas australas Matthew Denny, o trečias liko dabartinis olimpinis bei pasaulio čempionas švedas Danielis Stahlis (66,80).

Varžybų pabaigoje, įsismarkavus lietui, daugelis sportininkų atsisakė 5-ųjų metimų – juos atliko tik D.Stahlis su M.Denny.

Švedas gyrė M. Aleknos progresą

6-ąjį bandymą pagal taisykles galėjo atlikti tik 3 lyderiai. M.Alekna nusprendė nerizikuoti, o D.Stahlis su M.Denny nepasekė lietuvio pavyzdžiu, vėl žengė į sektorių, bet rezultatų nepagerino.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš turbūt vienintelis galvojau, kad sektorius vis dar buvo tinkamas varžyboms. Esu įpratęs mėtyti diską per lietų. Aš visada pasiruošęs bet kokioms oro sąlygoms: galiu mesti tiek sausu oru, tiek per lietų, tiek per sniegą. Varžybos buvo smagios, tik gaila, kad diskas neskriejo toliau. Jaučiu, kad forma po truputį gerėja, tik man reikia daugiau varžybinės praktikos.

REKLAMA

Bus smagu vykti į „Deimantinės lygos“ etapą Stokholme. Man tai namų varžybos prie savų sirgalių. Visada smagu ten startuoti. Ar Alekna jau nenugalimas? Ne, bet jis prie to artėja. Galima mėgautis tuo, kaip toli skrieja jo diskas“, - „Aftonbladet“ sakė D.Stahlis.

Visiškai nesisekė kitam švedui – Tokijo olimpiniam vicečempionui Simonui Petterssonui, kuris trimis bandymais neužfiksavo jokio rezultato.

„Pasirodžiau tragiškai. Esu labai dėkingas už suteiktą galimybę dalyvauti tokio lygio varžybose, bet labai pykstu ant savęs, kad nesugebėjau tinkamai pasinaudoti šia proga“, - teigė S.Petterssonas.