Dana White'as įvardino „keisčiausią visų laikų klausimą“, nušvilptas Topuria ir Oliveira akistatos metu netylėjo

Ši scena vainikavo beprotišką 30 minučių atkarpą, per kurią buvęs UFC puslengvio svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria atsisakė atsakyti į klausimą apie Islamą Machačevą: „Mums jis nerūpi, todėl šitą klausimą pasilikite sau.“

Tuo metu brazilas Renato Moicana užsipuolė žurnalistą žodžiais: „Ką tu ten pasakei, broli?“

Kitoje konferencijos dalyje UFC visų lengviausio svorio čempionas Alexandre’as Pantoja pareiškė, kad UFC reitingai yra „visiška nesąmonė“, o pretendentas į jo diržą iš Naujosios Zelandijos Kai Kara-France’as prisistatė kaip „šios svorio kategorijos Mike’as Tysonas“.

O viską vainikavo konfrontacija tarp R. Moicanos ir jo varžovo Beneilo Dariusho – jie ginčijosi, kuris iš jų yra „paskutinis senasis vyras UFC lengvo svorio divizione“.

Pagrindinėje „UFC 317“ turnyro kovoje I. Topuria sieks tapti dviejų svorio kategorijų UFC čempionu, kai dėl laisvojo lengvo svorio kategorijos čempiono diržo susitiks su brazilu Charlesu Oliveira.

Per penktadienio spaudos konferenciją Ch. Oliveira kalbėjo nedaug, nes didžioji dalis klausimų buvo skirta I. Topuriai.

Tačiau labiausiai D. White’ą suglumino klausimų serija, kuri su vertėjo pagalba nuskambėjo taip:

Žurnalistas: „Ilia, tu kovojai su legenda Volkanovskiu. Kas tada nutiko?“

Topuria: „Aš laimėjau.“

Žurnalistas: „Tu kovojai su kita legenda – Maxu Holloway. Kas tada nutiko?“

Topuria: „Aš laimėjau.“

Žurnalistas: „Dabar kovosi su dar viena legenda – Charlesu Oliveira. Kas nutiks šį kartą?“

Topuria: „Aš laimėsiu.“

Žurnalistas: „Ar manai, kad Dana supyks, nes tu ir toliau nokautuoji legendas?“

Topuria: „Aš nebijau nieko, tik Dievo.“

Tuomet įsikišo D. White’as:

„Sveikinu, – pasakė jis, kreipdamasis į žurnalistus. – Tai buvo keisčiausias visų laikų klausimas.“

Tuo metu R. Moicana taip pat sureagavo į vieno žurnalisto pastabą, kad po pralaimėjimo I. Machačevui jam gresia antras iš eilės pralaimėjimas prieš B. Dariushą.

Tačiau vos spėjus ištarti klausimo pradžią, R. Moicana pertraukė:

„Ką tu čia pasakei, broli? – šūktelėjo jis. – Nekalbėk apie pralaimėjimus Moicanai.

Aš pralaimėjau tik geriausiems. Ir, kalbant atvirai, mano akimis Dariushas tikrai nėra vienas jų. Tu lygini Dariushą su Islamu Machačevu, broli?“

Žurnalistas: „Ne, aš tik sakiau, kad nepaisant pinigų…“

Moicana: „Tada nekalbėk nesąmonių, broli. Dabar yra Moicanos laikas. Seniau galėjau sau leisti pralaimėti. Žinai kodėl? Nes tuomet man mokėjo žetonais, o ne pinigais. Dabar jie moka doleriais – todėl turiu laimėti.“

UFC visų lengviausio svorio čempionas A. Pantoja taip pat pažadėjo, kad pateiks pareiškimą savo kovoje su K. Kara-France’u – sportininku, kuris taip pat dirba Naujosios Zelandijos „Warriors“ regbio klube.

„Myliu šį miestą ir noriu visiems parodyti, kad esu geriausias pasaulyje, – sakė A. Pantoja. – Tie reitingai – visiška nesąmonė. Aš įrodysiu, kad esu geriausias kovotojas visame UFC.“

R. Moicana dar turėjo trumpą, bet įtemptą dialogą su B. Dariushu.

Viskas prasidėjo, kai amerikietis buvo paklaustas, ką jis galvoja apie R. Moicanos pareiškimą, esą jų divizione vietos užteks tik vienam senam vyrukui.

„Nežinau, – gūžtelėjo B. Dariushas. – Tikėjausi daugiau kalbų nei tikros kovos…“

Į tai R. Moicana sureagavo iš karto:

„Sužinosi šeštadienį, broli. Pirmyn! Tik vienas senasis vyras liks šitam mieste!“

Dariushas: „Aš būsiu tas, kuris liks stovėti…“

Moicana: „Beje, aš už tave jaunesnis15 dienų. Nepamiršk. Šeštadienį tave pribaigsiu.“

Dariushas: „Žinok, tu vis dar jaunas. Ir toks liksi. Bet šitą kovą pralaimėsi.“

Moicana: „Aš vis dar jaunas, bet esu pranašesnis už tave, broli.“

Dariushas: „Aš tave sulaužysiu šeštadienį.“

Moicana: „Pamatysim, pamatysim.“

Tuo metu Ch. Oliveira buvo paklaustas apie seną savo citatą, kad „sužeistas liūtas vis tiek yra liūtas“, ir koks liūto variantas pasirodys šiame turnyre.

„Taip, žinoma, sužeistas liūtas vis tiek yra liūtas, – sakė kovotojas, kuris pastarąjį kartą „UFC 309“ turnyre nugalėjo Michaelą Chandlerį. – Bet aš nesu sužeistas. Esu 100 procentų pasiruošęs.“

I. Topuria, kuris kiekvieną kartą pakėlęs mikrofoną sulaukdavo švilpimo, patikino, kad jam tai – nė motais.

„Pripratęs, – gūžtelėjo jis. – Tiesiog noriu mėgautis kova – tik tiek.“

I. Topuria dar kartą pakartojo pažadą baigti kovą su Ch. Oliveira anksčiau laiko ir pridūrė, kad net jei vis dar kovotų puslengvio svorio kategorijoje, šią kovą vis tiek laimėtų.

„Net ir turėdamas 10 svarų mažiau – vis tiek jį įveikčiau“, – sakė I. Topuria.

Paklaustas apie kalbas, kad brazilas esą turi daugiau jėgos, I. Topuria tik nusišypsojo:

„Tai neįmanoma. Neįmanoma. Šeštadienio vakarą pamatysite – jis atsibus gulėdamas ant grindų.“

Akistatos metu I. Topuria ir Ch. Oliveira nuolat kalbėjosi. Nėra tiksliai žinoma, ką kovotojai pasakė vienas kitam, tačiau jų susitikimas prasidėjo apsikabinimu, o žvilgsnių dvikova baigėsi rankos paspaudimu – tai parodė, kad tarp jų nėra jokios tikros neapykantos.

