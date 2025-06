Viniciaus Junioro vedamas „Real“ užtikrintai įveikė „Salzburg“, paaiškėjo visos aštuntfinalio poros

Lyjant lietui Filadelfijoje, Xabi Alonso treniruojamas „Real“ dominavo aikštėje prieš blankiai atrodžiusią Zalcburgo komandą, kuri sukūrė vos kelias progas.

Vos prasidėjus rungtynėms, 18-metis „Salzburg“ vartininkas Christianas Zawieschitzky atrėmė pavojingą V. Junioro smūgį iš arti ir neleido „Real“ greitai išsiveržti į priekį.

Vėliau V. Junioras dar kartą neišnaudojo puikios galimybės, o Gonzalo Garcia praleido auksinę progą iš arti po tikslaus brazilo perdavimo.

Lūžis įvyko 40-ą minutę – Jude’as Bellinghamas atliko perdavimą V. Juniorui, kuris prasibrovė pro du gynėjus ir smūgiavo nuo baudos aikštelės krašto, nepalikdamas C. Zawieschitzky jokių galimybių.

GONZALO GARCIA FOR THREEEEEE 🤩



The 21-year-old Spanish striker sealed the victory for @realmadriden over @FCRBS_en with his second goal of the tournament 👏🇪🇸



June 27, 2025

Pirmo kėlinio pridėto laiko metu V. Junioras perėmė kamuolį baudos aikštelėje ir netikėtu perdavimu kulnu surado Federico Valverde, kuris iš kelių metrų padvigubino rezultatą.

📊 Final standings from Group H!@realmadriden wins the group and @Alhilal_EN follows them into the next round as runners up!



June 27, 2025

Antroje rungtynių dalyje „Real“ išlaikė kontrolę, tačiau švaistė progas prie vartų. Tik 84-ą minutę G. Garcia galutinai įtvirtino pergalę, greitos atakos metu perkėlęs kamuolį per vartininką.

Ispanijos čempionai surinko septynis taškus ir tai yra dviem daugiau nei Saudo Arabijos „Al-Hilal“, kuri tą pačią dieną 2:0 nugalėjo „Pachuca“. Austrijos klubas „Salzburg“ liko su keturiais taškais, o Meksikos „Pachuca“ nepelnė nė taško.

„Al-Hilal“ gretose 22-ą minutę pasižymėjo Salemas Aldawsari, o 90+5‘ – Marcosas Leonardo.

Aštuntfinalyje „Real“ antradienį Majamio „Hard Rock“ stadione susitiks su G grupės antrąją vietą užėmusia Turino „Juventus“, o „Al-Hilal“ pirmadienį Orlande žais su „Manchester City“.

Tai buvo paskutinės FIFA klubų pasaulio taurės turnyro grupių etapo rungtynės, po kurių paaiškėjo visos aštuntfinalio poros.

Viena iš labiausiai intriguojančių aštuntfinalio porų – tai Majamio „Inter“ ir UEFA Čempionų lygos laimėtojos Paryžiaus „Saint-Germain“ akistata, kurioje Lionelis Messi susitiks su buvusiu klubu kovoje dėl kelialapio į ketvirtfinalį.

Majamio „Inter“ užsitikrino vietą atkrintamosiose, tačiau liko antri A grupėje po lygiųjų 2:2 su Brazilijos „Palmeiras“. Tuo metu Paryžiaus komanda, nepaisant netikėto pralaimėjimo „Botafogo“, laimėjo B grupę.

Tuo metu Miuncheno „Bayern“ ir Londono „Chelsea“ liko antri atitinkamai C ir D grupėse, todėl išvengė tarpusavio dvikovos aštuntfinalyje. Vietoje to, Vokietijos čempionai susikaus su „Flamengo“, laimėjusia D grupę, o „Chelsea“ žais su „Benfica“, kuri nugalėjo „Bayern“ 1:0 ir triumfavo C grupėje.

„Manchester City“ yra vienintelė komanda turnyre, laimėjusi visas trejas grupės rungtynes. Jie 5:2 sutriuškino Turino „Juventus“ paskutiniame mače ir laimėjo G grupę, o aštuntfinalyje susitiks su „Al-Hilal“.

Nepaisant skaudaus pralaimėjimo grupių etapo pabaigoje, „Juventus“ pateko į kitą etapą iš antros vietos ir susikaus su „Real“.

Į aštuntfinalį patekusios komandos:

„Palmeiras“ (A grupė)

Majamio „Inter“ (A grupė)

Paryžiaus „Saint-Germain“ (B grupė)

„Botafogo“ (B grupė)

„Benfica“ (C grupė)

Miuncheno „Bayern“ (C grupė)

„Flamengo“ (D grupė)

Londono „Chelsea“ (D grupė)

Milano „Inter“ (E grupė)

„Monterrey“ (E grupė)

Dortmundo „Borussia“ (F grupė)

„Fluminense“ (F grupė)

Turino „Juventus“ (G grupė)

„Manchester City“ (G grupė)

Madrido „Real“ (H grupė)

„Al-Hilal“ (H grupė)

Aštuntfinalio tvarkaraštis

Šeštadienis, birželio 28 d.

„Palmeiras“ (A1) – „Botafogo“ (B2) – 19:00 val.

„Benfica“ (C1) – „Chelsea“ (D2) – 23:00 val.

Sekmadienis, birželio 29 d.

PSG (B1) – Majamio „Inter“ (A2) – 19:00 val.

„Flamengo“ (D1) – „Bayern“ (C2) – 23:00 val.

Pirmadienis, birželio 30 d.

Milano „Inter“ (E1) – „Fluminense“ (F2) – 22:00 val.

Antradienis, liepos 1 d.

„Manchester City“ (G1) – „Al Hilal“ (H2) – 04:00 val.

Madrido „Real“ (H1) – „Juventus“ (G2) – 22:00 val.

Trečiadienis, liepos 2 d.

Dortmundo „Borussia“ (F1) – „Monterrey“ (E2) – 04:00 val.