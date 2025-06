Pirmuoju dukart UFC lengvo svorio kategorijos čempionu galintis tapti Oliveira apie Topuria: „Jis – vienas iš tų, kurie kalba, bet galiausiai palūš prieš mane“

Ch. Oliveira turės progą tapti pirmuoju kovotoju UFC istorijoje, iškovojusiu lengvo svorio (iki 70,3 kg) titulą antrą kartą.

Per beveik 15 metų UFC organizacijoje ir su 34 kovomis narve, Ch. Oliveira teigia, kad jo pagrindinis motyvas šiuo metu yra palikti kuo solidesnį palikimą. Įveikti labai išreklamuotą buvusį puslengvio svorio čempioną I. Topurią, kuris iki šiol yra nenugalėtas, būtų įspūdingas įrašas jo karjeroje.

REKLAMA

REKLAMA

„Aš esu tas, kuris vis dar trokšta pergalės, kuris visada nori laimėti, – per vertėją per „UFC 317“ media dieną sakė C. Oliveira. – Tai dėl mano palikimo, dėl mano istorijos. Esu pasiruošęs šiai kovai.

REKLAMA

Jis jaunesnis, nenugalėtas, bet ar jis to nori labiau nei aš? Ar jis turi daugiau alkio, daugiau troškimo nei aš?“

I. Topuria neslėpė savo ketinimų kovoje su Ch. Oliveira. Jis prognozuoja, kad baigs kovą per pirmas dvi ar tris minutes ir tiki, kad Ch. Oliveira neatlaikys jo tikslumo bei spaudimo.

Tačiau po tiek metų UFC narve ir daugybės rekordų, pagal pergales nokautais, skausmingais veiksmais bei premijų skaičiumi, Ch. Oliveira sako, kad niekas, ką priešininkai sako prieš kovas, jo nebestebina, tačiau tiems, kurie I. Topurią mato kaip aiškų favoritą ir būsimą UFC žvaigždę, Ch. Oliveira siunčia įspėjimą – „UFC 317“ baigsis nusivylimu.

REKLAMA

REKLAMA

„Kiekvienas kovotojas turi savo lygį, savo požiūrį į dalykus, – sakė C. Oliveira. – Ilia ateina labai jaunas, labai alkanas. Jis dar nenugalėtas. Tačiau jam dar labai daug ką reikia įrodyti. Iš tiesų visi žino, kas nutiks. Jis – vienas iš tų, kurie kalba, bet galiausiai palūš prieš mane.“

Kalbėdamas apie varžovo pareiškimus, Ch. Oliveira vis dėlto įžvelgia ir teigiamą pusę.

„Kiekvienam savo. Žmonės skirtingai pardavinėja kovas, skiriasi ne tik jų kalbėjimo, bet ir kovojimo stilius. Aš žinau, kad priklausomai nuo to, kaip tu reklamuoji kovą ir ką sakai, žmonės tave kritikuos, jiems visada kažkas netiks, – sakė Ch. Oliveira. – Aš irgi nesu tas, kuris kritikuotų. Nes dienos pabaigoje jis gali sakyti ką nori, gali pardavinėti kovą taip, kaip jam atrodo tinkama. Aš irgi už tai gaunu pinigus, jis padeda man parduoti šią kovą. Aš nesu tas, kuris kritikuoja, ir manau, kad toks būdas yra tinkamas. Aš taip nemoku, man tai nepriimtina. Bet kiekvienam savo. Žmonės skirtingai pardavinėja kovas, skirtingai kalba. Tai ne mano stilius, bet kiekvienas turi savo kelią.“