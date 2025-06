Pergalę prieš buvusį čempioną iškovojęs Rountree į kovą ėjo su prieš 3 savaites plyšusiu menisku

Tai buvo svarbi pergalė K. Rountree, kuris atsitiesė po praėjusiais metais nesėkmingo bandymo iškovoti titulą prieš Alexą Pereirą, o jo pasirodymas buvo dar įspūdingesnis žinant, kad į narvą jis žengė turėdamas rimtą kelio traumą.

Kaip paaiškėjo po kovos, K. Rountree dar prieš tris savaites patyrė menisko plyšimą.

„Maždaug treniruočių stovyklos viduryje, kai treniravausi džiu-džitsu, pirmą kartą pajutau diskomfortą savo kelyje, – savo „YouTube“ kanale pasakojo K. Rountree. – Tiesiog treniruodamasis su sunkesniais vaikinais, darant keturias treniruotes per dieną, įskaitant bėgimą, džiu-džitsu ir darbą su pagalvėlėmis, tada ir pradėjo skaudėti. Skausmas tik stiprėjo, kol vieną rytą atsikėliau ir man buvo labai sunku vaikščioti ar net stovėti. Pasitikrinau ir paaiškėjo, kad plyšo meniskas.

Kai sužinojau, kokia tai trauma, iki kovos buvo likusios tik trys savaitės. Aišku, tai kėlė stresą, bet turėjau nuostabų, pozityvų palaikymą, kuris neleido pasiduoti psichologiškai. Stengiausi daryti viską, ką galiu, kad įveikčiau sunkumus ir tokias situacijas priėmiau kaip motyvaciją. Naudojau kliūtį kaip motyvaciją.“

Nors turėti traumą prieš kovą niekada nėra gerai, K. Rountree teigia, kad šį kartą tai turėjo ir teigiamos naudos.

„Iš pradžių buvau palūžęs, negalėjau treniruotis taip, kaip norėjau, – sakė K. Rountree. – Bet tam tikra prasme tai buvo palaima, nes į narvą šįvakar žengiau labai šviežias, nes tris savaites visiškai nesisparingavau. Nebuvo beveik jokio kontakto, nes pastarosios trys savaitės buvo skirtos tik atsigavimui, be to, dar susirgau per kovos savaitę.“

K. Rountree taip pat dėkojo sirgaliams, kurie padėjo jam įveikti šią kliūtį. Tai buvo pirmasis UFC turnyras Azerbaidžane, o K. Rountree teigimu, žmonių palaikymas ir meilė padėjo jam iškovoti pergalę.

„Vienas iš dalykų, kodėl sirgalių palaikymas yra toks svarbus, – tai, kad gera jaustis vertinamam už tai, ką darome, – sakė K. Rountree. – Kovoti ir atiduoti savo gyvenimą kovoms – tai tikrai nėra lengvas darbas. Tad matyti, kaip žmonės nuoširdžiai tai vertina, nuoširdžiai džiaugiasi mus matydami – tai labai motyvuoja. Tai tikrai padėjo man išlaikyti pozityvų nusiteikimą šią savaitę, žinant, kad yra žmonių, kurie buvo labiau nei susijaudinę, kad mes atvykome į jų šalį ir pasirodėme. Tad, sakyčiau, pirmą kartą tikrai pavyko pasisemti energijos iš sirgalių ir panaudoti ją kaip motyvaciją susikaupti ir atlikti savo darbą.“