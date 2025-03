D.Greenas: „As nusipelniau geriausiai besiginančio žaidėjo prizo“

REKLAMA

„Žiūriu į lygą ir nematau daug žaidėjų, kurie gynyboje daro tokią įtaką kaip aš“, – sakė D.Greenas. „Nematau daug žaidėjų, kurie visiškai išbalansuotų visą priešininkų puolimą taip, kaip aš. Be jokios abejonės“.

Jis taip pat pripažino, kad anksčiau šio sezono favoritas apdovanojimui buvo Victoras Wembanyama, tačiau jo trauma atvėrė galimybę kitiems kandidatams.

„Atrodė, kad jis jau buvo laimėjęs. O dabar titulas vėl atviras. Tad be jokios abejonės turiu šansą ir ketinu toliau stiprinti savo kandidatūrą per likusias 13 rungtynių. Šios rungtynės buvo puikus to pavyzdys“, – sakė D.Greenas.

Rungtynėse su Milvokio „Bucks“ jis atliko keturis blokus ir perėmė du kamuolius. Be to, padėjo apriboti „Bucks“ lyderį Giannį Antetokounmpo iki vos 20 taškų, pataikant tik 5 metimus iš 16 – tai prasčiausias jo taiklumas per pastaruosius du sezonus.

Milvokio komanda šiose rungtynėse pelnė vos 93 taškus – mažiausiai šiame sezone.

„Draymondas gynyboje prieš Giannį buvo neįtikėtinas“, – po rungtynių sakė „Warriors“ treneris Steve'as Kerras. „Leisti jam pataikyti tik penkis metimus? Draymondas parodė, kodėl vis dar yra vienas geriausių gynėjų pasaulyje. Ir tai buvo ne tik gynyba – tai buvo lyderystė ir energija“.

Šį sezoną D.Greenas per 55 rungtynes vidutiniškai renka po 1,4 perimto kamuolio ir 1,1 bloko. Tačiau jis teigia, kad jo gynybiniai gebėjimai geriausiai matomi ne statistikoje, o stebint jį žaidžiant.

„Kai kurie balsavimo teisę turintys žmonės Rytų pakrantėje mus mato žaidžiant keturis kartus per metus“, – aiškino D.Greenas. „Jei tik pažiūrėsite į statistiką, pamatysite: „O, Draymondas vidutiniškai perima vieną kamuolį ir blokuoja vieną metimą“. Tai nėra įspūdingi skaičiai. Tačiau stebėkite mane žaidžiant, o tada paklauskite priešininkų trenerio, ką aš padariau su jų puolimu. Pamatysite visai kitą istoriją“.

Jis taip pat kritikavo tai, kad metų geriausio gynėjo apdovanojimas dažniausiai yra grindžiamas statistika, kuri ne visada atskleidžia visą paveikslą: „Šis apdovanojimas dažnai remiasi tik skaičiais, o jie ne visada pasako viską. Tačiau aš noriu dar vieno ir dar nesu baigęs karjeros. Vis dar turiu šansą“.

„Warriors“ po Jimmy Butlerio atvykimo iškovojo 15 pergalių per 18 rungtynių ir šiuo metu yra šeštoje vietoje Vakarų konferencijoje su 40 pergalių ir 29 pralaimėjimais.