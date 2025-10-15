D.Adomaitis pasiekė pirmą sezono pergalę Japonijoje

Lietuviškasis Japonijos sostinės klubas namie 86:75 (24:17, 16:20, 23:17, 23:21) palaužė Akitos „Akita“ (1/4).
Nugalėtojų gretose įspūdingai žaidė ispanas Sebastianas Saizas – 30 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai. Jam puikiai talkino buvęs Vilniaus „Ryto“ lyderis Marcusas Fosteris – 19 taškų, 5 atkovoti kamuoliai ir 8 rezultatyvūs perdavimai.
Svečių ekipai po 19 taškų pelnė Yannickas Wetzellis ir Keanu Pinderis.
