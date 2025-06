Coco Gauff triumfas „Roland Garros“ finale: pergalę skyrė JAV bendruomenei ir sulaukė Michelle Obamos palaikymo

C. Gauff tapo pirmąja juodaode tenisininke per paskutinius 10 metų, laimėjusia „Roland Garros“ turnyrą.

„Šis titulas man reiškia labai daug. Patys žinote, kas dabar dedasi mano šalyje. Didžiuojuosi tuo, kad galiu reprezentuoti tuos žmones, kurie atrodo kaip aš. Tikiuosi, kad galiu būti jiems tarsi vilties ir šviesos simbolis“, – iš karto po pergalės korte sakė C. Gauff, turėdama omenyje Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpį.

Amerikietei netrukus žinutę parašė pati Michelle Obama: „Sveikinimai, Coco! Tavo ryžtas, jėga ir grakštumas viso turnyro metu mums tapo įkvėpimo šaltiniu ir parodė mums, ką įmanoma pasiekti. Didžiuojuosi tavimi!“.

Congrats, @CocoGauff! Your determination, strength, and grace throughout the French Open has inspired us all – and showed us what's possible. Proud of you! pic.twitter.com/krxZW3QAIG