Coco Gauff netikėtai iškrito iš WTA turnyro Berlyne po pralaimėjimo Xinyu Wang

Neseniai „Roland Garros“ čempione tapusi C. Gauff startavo Berlyne kaip viena pagrindinių favoričių, tačiau greitas perėjimas prie žolės paviršiaus pasirodė esąs sudėtingesnis nei tikėtasi – amerikietė akivaizdžiai sunkiai prisitaikė prie sąlygų. Mače prieš 49 vietą pasaulyje užimančią X. Wang, C. Gauff padarė net 25 neišprovokuotas klaidas ir atliko 7 dvigubas klaidas. Tuo tarpu Kinijos atstovė žaidė užtikrintai ir ramiai – išlaikydama stabilų tempą bei spaudimą, ji išnaudojo varžovės klaidas ir be didesnio vargo užsitikrino vietą ketvirtfinalyje.

Po pralaimėjimo C. Gauff pasidalijo mintimis socialiniuose tinkluose: „Šiandien buvo sunku, bet džiaugiuosi vėl būdama korte. Bandžiau kuo greičiau prisitaikyti prie kitos dangos, tačiau to nepakako. Kaip visada – mokausi iš patirties ir tikiuosi kitą kartą pasirodyti geriau. Dabar laukia treniruotės ruošiantis Vimbldonui“.

Iš turnyro Berlyne jau iškrito ir daugiau žvaigždžių. Trečioji pagal reitingą amerikietė Jessica Pegula 7:6 (10:8), 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš Liudmilą Samsonovą, italė Jasmine Paolini (WTA-5) 1:6, 3:6 neprilygo tunisietei Ons Jabeur (WTA-61), amerikietė Madison Keys (WTA-6) 5:7, 6:7 (6:8) pralaimėjo 2023 m. VImbldono čempionei Marketai Vondroušovai (WTA-164), o amerikietė Emma Navarro (WTA-9) 6:7 (2:7), 3:6 turėjo pripažinti ispanės Paulos Badosos (WTA-10) pranašumą.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Berlyne prizų fondą sudaro 925,661 tūkst. eurų.