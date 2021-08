Chabibo Nurmagomedovo karjeros posūkis: pasirašė kontraktą su futbolo komanda

Visgi Ch.Nurmagomedovas nepamiršo savo senos svajonės žaisti futbolą.

O penktadienį MMA ir bokso žurnalistas Chisanga Malata pasidalino nuotrauka bei pranešė, kad Ch.Nurmagomedovas pasirašė sutartį su trečiame divizione rungtyniaujančiu profesionaliu futbolo klubu „FC Legion Dynamo“.

Former UFC lightweight champion Khabib Nurmagomedov has signed professional ⚽️ contract with FC Legion Dynamo.



They play in the third tier of Russian football.



Thoughts, folks. Will the Eagle make a good footballer? pic.twitter.com/xa4jwrB2AU