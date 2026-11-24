Po tarptautinių rinktinių pertraukos į Europos futbolo stadionus sugrįžta UEFA Čempionų lygos kovos.
Šį vakarą žiūrovų laukia intriguojanti dvikova Londone. Vietos „Arsenal“ egzaminuos Dortmundo „Borussia“ futbolininkai. Kviečiame tiesiogiai stebėti šią dvikovą sportas.lt, tv3.lt bei TV3 kanalu.
Įdomūs faktai prieš rungtynes:
• Abi komandos sėkmingai pradėjo grupės etapą ir po 4 turų yra tarp pirmaujančių komandų. „Arsenal“ turi 10 taškų, „Borussia“ – 9.
• „Opta“ superkompiuteris „Arsenal“ galimybes pergalei įvertino net 62,5%. Varžovų galimybės vertinamos vos 15,8%.
• „Arsenal“ per pagrindinį laiką nepralaimėjo jau 19 Čempionų lygos rungtynių iš eilės (15 pergalių, 4 lygiosios)
• „Borussia“ pralaimėjo 8 iš 9 paskutinių Čempionų lygos rungtynių išvykoje prieš Anglijos klubus.
• Abi komandos yra savo vietinių pirmenybių lyderės.
• Tarpusavio rungtynių istorija palankesnė anglams: per 8 susitikimus jei iškovojo 4 pergales, o vokiečiai laimėjo 3 kartus.
Trenerių komentarai:
„„Mane žavi būsimi varžovai ir jų rezultatai. Tai, kaip jei rungtyniauja tiek ir Vokietijoje, tiek ir Čempionų lygoje. Tai, kaip jie rungtyniauja, nuolatos dominuodami rungtynėse. Su jais žaidėme pasiruošimo sezonui metu ir pamatėme ką jei gali, tad mūsų tai nenustebins. Tačiau žaisime namuose, prie savo žiūrovų, tad turėsime atakuoti ir bandyti laimėti.“
Mikelis Arteta, „Arsenal“ komandos vyriausias treneris
„Ne tik žaisime prieš geriausią gynybą Anglijoje bei Europoje, tačiau ir prieš Anglijos čempionus bei Čempionų lygos finalininkus. Jie pirmi Anglijoje ir šiemet, todėl suprantame koks sunkus iššūkis mūsų laukia. Jie turi puikią komandą ir nuostabų trenerį. Tačiau žaisti nelengva yra ir prieš mus, tad mes tikrai turėsime savo progų.“
Niko Kovačas, „Borussia“ komandos vyriausias treneris
Komandų formos:
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.
Startinės sudėtys: