Čempioniškų „Circle K“ komandų vadovas Haris Aleksandravičius „Kažkas tai fantastiško!!!“

Šeštadienį Palangoje įvyko tradicinės lietuviškojo „Le Mano“ lenktynės „Aurum 1006 km by Hankook“. Šiemet tiek lenktynių, tiek kvalifikacijos metu buvo gerinami trasos rekordai, o galop bendroje įskaitoje laimėjo „Circle „Circle K – Lesta Racing Team“, kuri šiemet lenktynėse dalyvavo su „Audi R8 LMS“ automobiliu. Negana to, pergalę dar saldesnę padaro pagerintas trasos įveikimo rekordas. Lenktynininkai šiemet 1006 kilometrus (373 ratus) įveikė per 8 valandas ir 21 minutę.