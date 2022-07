Incidentas „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynėse: „Porsche“ kliudė „Lamborghini“

„Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (26 nuotr.) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) +22 „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynės

Tarp klystančių šiose lenktynėse buvo lenktynininkas iš Nyderlandų Michaelis Vergeris.

„LG OLED & PVCase by Porsche Club“ vairuotojas M. Vergeris per du ratus padarė dvi grubias klaidas – įvažiavo į „GERA DOVANA - ŠIAULIAI by Rd signs“ „Lamborghini Huracan ST“ automobilį, o po kelių akimirkų išvažiavęs iš posūkio po tiesiosios nesmarkiai atsitrenkė į atitvarą ir buvo priverstas apsisukti.

Visgi „LG OLED & PVCase by Porsche Club“ komanda lenktynes tęsia, o automobilis nėra pažeistas.

Lenktynininko incidentą galite pamatyti naujienos viršuje.