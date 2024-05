Čempioniškomis akimirkomis Marius Grigonis džiaugėsi su šeima – užfiksuotas jautrus kadras

Ant nugalėtojų pakylos M. Grigonis žengė apsisiautęs Lietuvos vėliava, o netrukus į aikštelę jo pasveikinti atskubėjo ir jo šeima – žmona Salomėja, sūnus Emilis ir dukrytė Elena.

Viešojoje erdvėje pasklido vaizdo įrašai, kur matoma, kaip Elena dūksta su auksiniais konfeti, o daug dėmesio sulaukė ir jautri Mariaus ir Salomėjos Grigonių nuotrauka, kurioje krepšininkas apdovanoja savo žmoną bučiniu.

Po įsimintinos pergalės M. Grigonį socialiniuose tinkluose pasveikino ir jo buvusios komandos – Kauno „Žalgiris“ bei Berlyno ALBA. Pastarosios komandos namų arenoje ir vyko finalo ketvertas.

Lithuanian 🇱🇹 and former Zalgiris player Marius Grigonis won 2023-2024 season EuroLeague title with Panathinaikos. Congrats, Marius! 🏆👏⁰⁰P.S. Marius Grigonis' good friend Tomas Dimsa knew well who will win it all. 😎 pic.twitter.com/MGQeOq53rX

Congrats @paobcgr and former ALBA player Marius Grigonis on winning the @EuroLeague championship! 🏆



Final Four in Berlin – what a party in our living room! 💛💙 pic.twitter.com/s7u6o6Db8F