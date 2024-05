Buvusį žalgirietį palaikyti į Eurolygos rungtynes atvykęs Dillonas Brooksas: „Ši serija yra nuostabi“

Pasibaigus rungtynėms ir stebėjęs, kaip jo draugas Nazas Mitrou-Longas iškovojo svarbią „Olympiakos“ pergalę, D. Brooksas su naujienų portalu „Eurohoops“ kalbėjosi apie Eurolygos patirtį iš arti

„Stebėjau, kaip mano draugas Nazas Mitrou-Longas žaidžia „Olympiakos“ komandoje. Visada norėjau stebėti Europos krepšinį. Džiaugiuosi, kad esu čia.

Tai yra atkrintamosios varžybos. Visi į tai įsitraukę. Tai nuostabu. Džiaugiuosi, kad galiu žiūrėti. Džiaugiuosi galėdamas būti šalia“, – sakė krepšininkas.

Dillon Brooks in the house for the Euroleague playoffs 🔥



