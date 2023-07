Brazdeikis ketina dalyvauti laisvųjų agentų stovykloje

Žurnalistas Chrisas Haynesas pranešė, kad šiandien, liepos 11 d., prasidėsiančioje „Impact basketball“ laisvųjų agentų treniruočių stovykloje pasirodys ir lietuvis, siekiantis vietos NBA. Taip pat ten turėtų atvykti ir Elfridas Paytonas, Justinas Jacksonas bei Chassonas Randle‘as.

Tandem Sports + Entertainment is hosting a free agency Pro Day at Impact Basketball on July 11 featuring Elfrid Payton, Justin Jackson, Chasson Randle and Ignas Brazdeikis.