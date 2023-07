Wembanyama pavargo nuo kilusio ažiotažo: „Noriu pradingti iš žiniasklaidos“

Po 27 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir trijų blokų pasirodymo rungtynėse su Portlando „Trail Blazers“, kuris ištaisė prastą debiutą NBA Vasaros lygoje, prancūzas džiaugėsi, bet nenorėjo išsiduoti.

„Tai buvau aš, jaučiau, kaip esu su savimi ir jaučiau savo kūną. Atėjau ten tik po 2 treniruočių ir 1 rungtynių, tiesiog turėjau nesustoti.

Normalu tobulėti kiekvienose rungtynėse. Prieš dvi dienas buvo pirmosios, turėjau daug projektų, žiniasklaidos dalykų, todėl tai logiška“, – sakė prancūzas, ne visai patenkintas „Spurs“ pralaimėjimu, nepaisant to, kad tai buvo Vasaros lyga (80:85).

„Ar man palengvėjo, kad surengiau šou? Geriausias šou yra pergalė, norėčiau laimėti, turime toliau mokytis", – perspėjo prancūzas.

“As I'm not playing in the World Cup, I got 2-3 great months that are coming and they're gonna change my life. I'm probably gonna disappear from the media for the next [few] months, honestly.”



