Botafogo išplėšė pergalę prieš Sounders, Palmeiras ir Porto susistabdė lygiuoju FIFA klubų taurės rungtynėse

Kitose B grupės rungtynėse Paryžiaus „Saint-Germain“ 4:0 sutriuškino Madrido „Atletico“, o dabar „Botafogo“ ir PSG pirmauja grupėje turėdami po 3 taškus.

28-ą susitikimo minutę „Botafogo“ į priekį išvedė Jairas Cunha, o 44-ą minutę Igoris Jesusas padvigubino persvarą – abu įvarčiai buvo pelnyti smūgiuojant kamuolį galva.

28’ |⚽| GOOOOAL, Jair Cunha heads it in for Botafogo's first goal of the FIFA Club World Cup 🔥



28' |⚽| GOOOOAL, Jair Cunha heads it in for Botafogo's first goal of the FIFA Club World Cup 🔥

Intrigą į rungtynes 75-ą minutę sugrąžino Cristianas Roldanas, pelnęs pirmą „Sounders“ įvartį, tačiau per likusį laiką rezultato išlyginti nepavyko.

Kitas rungtynes birželio 20-ą d. 4 val. „Botafogo“ žais su PSG, o „Sounders“ birželio 20-ą 1 val. susitiks su „Atletico“.

Tuo tarpu A grupėje Brazilijos čempionai San Paulo „Palmeiras“ ir „Porto“ sužaidė lygiosiomis 0:0 bei pasidalino po tašką.

Kitas rungtynes „Porto“ žais birželio 19-ą 22.00 val. su Majamio „Inter“, o „Palmeiras“ tą pačią dieną 19.00 val. susitiks su „Al Ahly“.