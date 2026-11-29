Iš varžovų gynybos išsilaisvinęs Felixas Nmecha tiksliai pasiuntė kamuolį į vartų tinklą ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.
Patrikas Schickas sužaidus daugiau nei valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išlygino susitikimo rezultatą 1:1.
Equi Fernandezas rungtynių pabaigoje smūgiu galva nukreipė kamuolį į vartus ir persvėrė rezultatą „Bayer“ naudai 2:1.
„Borussia“ po 11 sužaistų rungtynių turi surinkusi 24 taškus ir toliau išlieka „Bundesliga“ turnyrinės lentelės viršūnėje. Tuo tarpu „Bayer“ su 22 taškais žengia penktas.
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