Bootsas po kovos su Stanioniu ruošiasi palikti pusvidutinio svorio kategoriją – sunkus svorio metimas atima pusę galimybių

Neseniai su „Fight Hype“ kalbėjęs E. Hearnas pareiškė, kad šią savaitę susitiks su J. Ennisu ir tuomet gali būt priimtas galutinis sprendimas keltis į aukštesnę svorio kategoriją. Tuo pačiu J. Ennisas atsisakytų dabar turimų IBF, WBA ir „The Ring“ pasaulio čempiono diržų, kurie taptų laisvi.

🚨 BOOTS MOVING UP TO 154



Eddie Hearn has said that Jaron "Boots" Ennis will move up to super welterweight following his dominant win over Eimantas Stanionis in April to unify the WBA, IBF, and Ring titles. Ennis' return is being targeted for August/September.



"Boots is moving… pic.twitter.com/c9nympTMWO

