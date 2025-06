Canelo ir Crawfordo bokso superkova: data, vieta ir pagrindinės detalės

S. Alvarezas gins savo 168 svarų svorio kategorijos čempiono diržą prieš T. Crawfordą, kuris kils dviem svorio kategorijomis aukštyn.

„Rugsėjo 13-ąją „Canelo“ ir T. Crawfordas – dvi bokso legendos – pagaliau susikaus tarpusavyje šimtmečio kovoje, – sakė T. Alalshikhas. – Kartu su Dana White’u ir bendrove „Sela“ Las Vegase sukursime kažką iš tiesų nepaprasto, kuo galės mėgautis sirgaliai visame pasaulyje per „Netflix“.“

Trijų miestų spaudos turo, skirto šiam renginiui, pradžia numatyta jau penktadienį, birželio 20 d., Rijade. Būtent čia S. Alvarezas ir T. Crawfordas pirmą kartą akis į akį susitiko praėjusį mėnesį, kai S. Alvarezas teisėjų sprendimu nugalėjo Williamą Scullą, o T. Crawfordas stebėjo kovą iš pirmųjų eilių.

Reklamos turas tęsis birželio 22-ą dieną Niujorke, o pasibaigs birželio 27-ą dieną Las Vegase.

„Turki nori rengti didžiausias kovas, kurių laukia bokso sirgaliai – ir tai visiškai atitinka mano viziją, – sakė D. White’as. – Juokaujat? Pirmoji bokso kova, kurią man teks organizuoti, bus „Canelo“ prieš T. Crawfordą? Tai tiesiog vienintelė tokia per gyvenimą pasitaikanti kova. Rugsėjo 13 d. tiesiogiai per „Netflix“, visame pasaulyje – dvi didžiausios bokso žvaigždės susikaus istorinėje Las Vegaso kovoje.“

S. Alvarezas savo titulus gins jau dešimtą kartą.

„Esu be galo laimingas vėl rašydamas istoriją – šįkart „Riyadh Season“ turnyre, kuris bus transliuojamas per „Netflix“, – sakė 34-erių C. Alvarezas. – Rugsėjo 13-ąją vėl pademonstruosiu, kad esu geriausias „pound-for-pound“ kovotojas pasaulyje.“

Vienintelėje savo kovoje 154 svarų svoryje T. Crawfordas rugpjūtį „Riyadh Season“ renginyje nugalėjo Israilį Madrimovą ir iškovojo WBO „junior“ vidutinio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržą.

„Mano nepriekaištinga statistika kalba pati už save. Esu geriausias pasaulio kovotojas – nesvarbu, koks varžovas ar kokia svorio kategorija, visada išeinu nugalėtoju, – sakė T. Crawfordas. – Rugsėjo 13-ąją mano ranka vėl bus pakelta į viršų, kai visas pasaulis stebės tikrą didybę.“