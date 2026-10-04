Birutis nesužibėjo prieš Eurolygos ekipą

L.Birutis per 17 minučių pelnė 5 taškus (1/4 dvit., 3/3 baud.), atkovojo 4 kamuolius, gavo bloką, provokavo 3 pražangas, sykį prasižengė, rinko 7 naudingumo balus.
Nugalėtojams 21 tašką pelnė T.J.Shortsas (5 rez. perd.), 17 – Nikola Mirotičius (5 atk. kam.), 16 – Josepas Puerto, po 9 – Kameronas Tayloras ir Alvaro Cardenas.
Saragosos ekipai 22 taškus rinko Justinas Jaworskis, 12 – Abodunrinas Olaseni.
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