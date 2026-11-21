Po pergalės Šiauliuose Evaldas Beržininkaitis akcentavo, kad jo komanda lieka stovėti ant kojų, bet taip pat jis turėjo pastabų „podkasteriams“.
„Jie apie mus dažnai sako, kad žaidžiame be centrų, nuvertina mūsų žaidėjus. Bet dvikovas dėl kamuolių dažniausiai laimime, kaip ir šiandien. Taip, kažkur mums trūksta centimetrų, bet keistai žmonės matuoja – žiūri į dydį nuo kojų iki galvos, bet yra antropometriniai duomenys: rankų ilgis, šuolis. Nereiškia, kad dėl ūgio kitų žaidėjų centrai būtinai siekia aukščiau.
Kitas dalykas – pastangos, atsidavimas, pasiaukojimas. Man yra skaudu, kad mano žaidėjus taip nuvertina. Mikrofonas yra didelis ginklas žmonėms, kurie turi eterį. Kaip ir man šiuo metu. Norėtųsi trupučio pagarbos mano komandai, tikiu žaidėjais ir nėra taip, kad esu užsihaipinęs. Nusipelnėme pagarbos“, – sakė E.Beržininkaitis.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.