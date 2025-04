Beprasmė cenzūra? Atskleista, ką Verstappenas iš tiesų pasakė radijo ryšiu

Olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) turėjo „pole“ poziciją, bet startavo prasčiau už O. Piastri. Australas greitai pavijo olandą ir iškišo bolido „nosį“ į priekį. Tada M. Verstappenui liko per mažai vietos, jis pasuko už trasos ribų ir grįžo į ją būdamas pirmas.

M. Verstappenas atiduoti pozicijos O. Piastri nenorėjo, aiškindamas, kad varžovas jam nepaliko vietos trasoje. Visgi, po kelių ratų teisėjai baigė šio epizodo analizę, nustatė, kad M. Verstappenas už trasos ribų neleistinu būdu įgijo pranašumą ir skyrė jam 5 baudos sek.

„****** nuostabu“, – po teisėjų verdikto neva keikėsi M. Verstappenas.

