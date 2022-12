Be Ronaldo aštuntfinalį pradėję portugalai surado naują herojų ir sutriuškino šveicarus

Beje, portugalai mačą pradėjo be Cristiano Ronaldo. Rinktinės žvaigždė trenerio sprendimu buvo paliktas ant suolelio.

O rungtynėse portugalai tiesiog dominavo. Jų žaidimas buvo gana laisvas ir gražus ir tai greitai davė vaisių, kai C. Ronaldo startinėje sudėtyje pakeitęs Goncalo Ramosas 17-ąją minutę puikiu smūgiu iš aštraus kampo išvedė portugalus į priekį.

Toliau dominavę portugalai netrukus padvigubino persvarą, kai 33-ąją minutę 39-erių veteranas Pepe pasižymėjo galva po kampinio.

Portugalijos rinktinė galėjo netrukus pelnyti ir dar vieną įvartį, tačiau šveicarus išgelbėjo vartininkas.

Vis dėlto tai dar nebuvo viskas. Po pertraukos portugalai į aikštę sugrįžo tokie pat alkani ir surengė dar didesnį šou.

Netrukus tas pats G. Ramosas laiku kyštelėjo koją ir portugalai pirmavo jau 3:0, o po keturių minučių greitos kontratakos smaigalyje atsidūręs R. Guerrero smeigė ir ketvirtąjį įvartį.

Tiesa, šveicarai irgi jau po minutės turėjo atsakymą, kai po kampinio rezultatą sušvelnino Manuelis Akanji.

Vis dėlto šis vakaras buvo portugalų, o ypač 21-erių puolėjo G. Ramoso. 67-ąją minutę jis iššoko vienas prieš vartininką ir pelnė „hat-tricką“. Tai pirmasis „hat-trickas“ šiame pasaulio čempionate.

Aikštėje dar likus 15 minučių pasirodė ir C. Ronaldo. Įvartį portugalas dar pelnė, bet tame epizode buvo užfiksuota nuošalė.

O štai nuošalės nebuvo užfiksuota jau per teisėjo pridėtą laiką, kai po irgi po keitimo aikštėje pasirodęs Rafaelis Leao gražiu smūgiu pelnė šeštąjį Portugalijos rinktinės įvartį.

Galiausiai Portugalijos rinktinė šventė triuškinamą pergalę ir pateko į ketvirtfinalį, kur jų jau laukia Marokas.

