Ispanų fiasko: nuostabus vartininko pasirodymas 11 m baudinių serijoje išplėšė Marokui bilietą į ketvirtfinalį

Marokas pirmą sykį šalies istorijoje žengė į planetos pirmenybių ketvirtfinalį.

Mačas prasidėjo neaukšta sparta, abi rinktinės daugiau žaidė aikštės viduryje. Ispanai, kaip ir įprasta, kur kas daugiau kontroliavo kamuolį, tačiau itin pavojingų situacijų sukurti jiems nepavyko.

Kiek išsiskyrė tik pavojingas Marco Asensio smūgis, bet ispanui tame epizode pritrūko tikslumo.

Po pertraukos vaizdas aikštėje per daug nesikeitė. Ispanai daug kontroliavo kamuolį, bet nieko nesukūrė.

Marokas kelis sykius pavojingai grasino greitose kontratakose, tačiau irgi jiems trūko tikslumo.

Nepavykus pasižymėti nei vienai rinktinei teko žaisti pratęsimą. Per papildomas 30 minučių abi rinktinės susikūrė bent po vieną gerą šansą įmušti.

Pirmojo pratęsimo kėlinio pabaigoje Walido Cheddiro pavojingą smūgį atlaikė ispanų vartininkas.

O jau praktiškai pasibaigus antrajam pratęsimo kėliniui Pablo Sarabia turėjo gerą progą, kai atsidūrė itin geroje padėtyje, tačiau jo smūgiuotas kamuolys atsimušė į virpstą ir į vartus neįskriejo.

Galiausiai komandoms teko mušti 11 m baudinius. Ispanai pramušė pirmuosius du, o Marokas juos įmušė.

Nors vėliau pramušė ir Marokas, bet šios rinktinės vartininkas atrėmė ispano S. Busquesto smūgį. O Marokas įmušė lemiamą smūgį ir šventė istorinę pergalę.

Ketvirtfinalyje Marokas susitiks su Portugalijos bei Šveicarijos poros nugalėtoja.

Absolute scenes. 😳



Morocco are into the World Cup Quarter-Finals! 🇲🇦 #FIFAWorldCup | #Qatar2022