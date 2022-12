Po Ronaldo pykčio ant trenerio pasisakė sirgaliai: nenori aikštėje matyti futbolo žvaigždės

Iš pradžių buvo teigiama, kad portugalų futbolo žvaigždę įžeidė Pietų Korėjos žaidėjas. Rungtynėse Portugalijos rinktinė nusileido korėjiečiams 1:2.

Visgi vėliau žiniasklaidoje išplito vaizdai, kur galima matyti, kad C. Ronaldo keikėsi reaguodamas į F. Santoso sprendimą pakeisti puolėją antrajame kėlinyje.

Portugal coach Fernando Santos says he "really didn't like" Cristiano Ronaldo's reaction to being substituted 😬