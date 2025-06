Bayern išplėšė dramatišką pergalę prieš Boca Juniors ir žengė į FIFA pasaulio klubų taurės aštuntfinalį

Vokietijos čempionė „Bayern“ iškovojo antrąją pergalę C grupėje ir užsitikrino vietą aštuntfinalyje likus vienoms rungtynėms iki grupių etapo pabaigos.

M. Olise pasižymėjo po to, kai Miguelis Merentielis 66-ąją minutę fantastiškai apžaidęs „Bayern“ gynėjus ir surengęs įspūdingą reidą išlygino rezultatą.

