„Benfica“ rekordiniu rezultatu 6:0 sutriuškino „Auckland City“ FIFA pasaulio klubų taurės rungtynėse, mačas buvo stabdomas dėl audros

„Benfica“ dominavo pirmajame kėlinyje, o tai galiausiai davė vaisių. Angelis Di Maria per pridėtą pirmojo kėlinio laiką sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė Portugalijos klubą į priekį 1:0.

„Benfica“ per pirmąsias 45 žaidimo minutes atliko net 18 smūgių, kai tuo tarpu „Auckland City“ futbolininkai vos 1.Portugalijos klubo pirmajame kėlinyje sukauptas tikėtinas įvarčių rodiklis (xG) siekė net 2.3. Tai yra didžiausias užfiksuotas rodiklis pirmoje susitikimo dalyje šiame turnyre šiais metais.

Visgi prieš antrąjį kėlinį rungtynės buvo nutrauktos dėl blogų oro sąlygų. Jos buvo pratęstos tik po kiek daugiau nei dviejų valandų trukusios pertraukos.

Benfica vs Auckland City is the 4th Club World Cup match to be suspended due to adverse weather so far. 🫣



Reminder that the USA will host the FIFA World Cup next year. 🤔 pic.twitter.com/W3h0eOdyOF