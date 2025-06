Xabi Alonso įveda dronus Madrido „Real“ treniruotėse – kokią naudą žada naujovė?

Ši nauja technologija, kurios „Karališkasis“ klubas niekada iki šiol nenaudojo treniruotėse, leis X. Alonso ir visam jo personalui surinkti papildomos informacijos ir duomenų apie savo komandą.

Strategas įrašė ketvirtadienį vykusią komandos treniruotę. Šį kartą treniravosi tik „Karališkojo“ klubo jaunieji futbolininkai bei žaidėjai, kurie susitikime su „Al Hilal“ rungtynes pradėjo ant atsarginio žaidėjų suolelio. Likę komandos draugai treniravosi sporto salėje.

Priminsime, jog komandai vadovaujantCarlo Ancelotti dronai naudojami nebuvo. Pats X. Alonso taip pat nenaudojo tokio tipo dronų vadovaudamas Lėverkuzeno „Bayer“ komandai. Visgi jis įrašinėjo treniruotes su daugybe kamerų, įrengtų virš aikštelės, tačiau niekada nematė vaizdo iš paukščio skrydžio.

„Real“ artimiausias grupės rungtynes FIFA pasaulio klubų taurėje žais sekmadienį, kai susitiks su „Pachuca“ futbolininkais.

